Milan, Maldini: “Livello Champions è alto. Valuteremo alcuni giocatori”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato della prossima stagione, che vedrà i rossoneri impegnati in Champions League. Se il livello si alza, dovrà aumentare anche la qualità dei giocatori. Per questo motivo ci saranno delle valutazioni su alcuni calciatori. Queste le dichiarazioni rilasciate a Milan TV: "Giochiamo in un campionato competitivo, ma il livello della Champions è leggermente più alto. Si valuterà la tenuta di certi giocatori, sperando di giocare davanti a un pubblico numeroso".