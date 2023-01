Milan, Giudice: “Maldini non ha chiesto un extra budget”

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , non si è praticamente mosso. Negli ultimi giorni, i rossoneri avrebbero provato a prendere Zaniolo , ma si sarebbero fermati per le alte richieste della Roma .

"Gli ex giocatori non dovrebbero fare subito i dirigenti. Non è garanzia di essere un bravo manager. Il calciatore deve imparare che quando esce dal campo parte da zero e deve imparare un nuovo mestiere come chiunque. Il Milan ha fatto già i suoi investimenti. Non mi risulta che Maldini abbia chiesto extra budget, ed è giusto che non ce lo abbia. Hai fatto una scelta su un giocatore su cui hai investito 35 milioni, e se non rende ...".