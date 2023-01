Leotta: “Per il Milan si è sciolta la compattezza dello scorso anno”

Sul derby tra Inter e Milan: "Sarò in campo per Milan e Inter e credo che quella sarà una partita molto importante non solo per la Champions League. I derby sono sempre delle partite a parte dove è davvero difficile fare dei pronostici, difficile immaginanersi quello che succede. Per il Milan è un momento molto particolare, i risultati sembrano non arrivare più come prima. Dall'altra anche per l'Inter non è un momento facilissimo ma poi il derby, con San Siro pieno, con quell'atmosfera tutto può succedere".