Collovati: “Milan, Maldini via? Non mi stupisce: mercato fallimentare”

Fulvio Collovati , ex difensore del Milan , è intervenuto alla trasmissione 'Calcio Totale', in onda su 'Rai Sport', per commentare l'imminente esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara dall'incarico, rispettivamente, di direttore tecnico e direttore sportivo del club rossonero.

Collovati, per l'occasione, è andato controcorrente rispetto all'opinione comune. "La notizia può essere sorprendente, però non mi stupisce. Maldini è stato l'autore insieme a Massara di un mercato fallimentare, quindi paga questo flop. La nuova società rossonera magari non vuole fare il salto e spendere, ma ciò si può capire perché è nelle mani di un fondo che calcola quanti soldi escono e come questi soldi vengono spesi".