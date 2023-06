Calciomercato Milan – Niente Berardi e Arnautovic: si va su Thuram?

Marcus Thuram potrebbe diventare nuovamente un obiettivo di calciomercato del Milan senza Paolo Maldini e Frederic Massara in dirigenza

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan ora che Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, è in procinto di sollevare dall'incarico sia il direttore tecnico Paolo Maldini e sia il direttore sportivo Frederic Massara .

Calciomercato Milan, più Thuram di Arnautovic

Il nuovo mercato, a rigor di logica, sarebbe differente da quello che avrebbero condotto Maldini e Massara. Con il nuovo assetto, impossibile, per esempio, che arrivi Marko Arnautovic. In calo, a questo punto, anche le quotazioni di Domenico Berardi. L'identikit del giocatore ideale sarebbe vicino a questo: giovane, di talento, se possibile con contratto in scadenza.