Milan, Maldera: “Kalulu giocatore intelligente, sa adattarsi a più ruoli”

Andrea Maldera ha parlato di Pierre Kalulu come jolly del Milan. Il francese, infatti, ha spesso dimostrato intelligenza tattica nell'adattarsi a più ruoli

Andrea Maldera ha parlato di Pierre Kalulu come jolly del Milan. Il francese, infatti, ha spesso dimostrato intelligenza tattica nell'adattarsi a più ruoli. Queste le dichiarazioni nel suo intervento a 'Milan TV': "Kalulu riesce a eseguire i compiti che gli vengono richiesti in maniera molto lucida. E' un giocatore molto intelligente, che sa adattarsi in maniera perfetta a più ruoli. Per un allenatore avere un giocatore così rappresenta una risorsa molto importante". Le Top News di oggi: Theo c'è, un'intervista esclusiva e Casa Milan venduta