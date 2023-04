Milan, Maini: “Ho un’infinita stima di Pioli. Inopportuno pensare a un addio”

Giampiero Maini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tecnico del Milan Stefano Pioli

Giampiero Maini , ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Piazza Affari' e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tecnico del Milan Stefano Pioli .

Oltre ad avere una grande stima dell'allenatore emiliano, Maini ha sostenuto come al momento non ritenga possibile un addio dal club rossonero. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giampiero Maini su Stefano Pioli

“Ho infinita stima di Pioli. Solo pensare che possa andare via è inopportuno e non ipotizzabile”. Milan, duello con la Lazio per il nuovo bomber >>>