Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha parlato di Mike Maignan e Theo Hernández , punti di forza della Francia agli Europei 2024 , in un intervento su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Così Capello su Maignan: "Per i gol che non segna, ci sono i gol che non subisce. Prima regola: avere un buon portiere. A noi Azzurri non è bastato, alla Francia invece è stato utile. Maignan ha fatto un paio di interventi su Kevin De Bruyne veramente importanti".