Akcelrod su Maignan: “Mike? Siamo tutti impressionati”

HA POI AGGIUNTO : “In Francia abbiamo molti problemi con gli investitori, che arrivano senza soldi, ma solamente con dei fondi alle spalle e debiti accumulati. Il Lione ora è a forte rischio e per me retrocederà: questo perché da un lato ha bisogno di qualificarsi in Champions League, ma dall’altro vuole vendere tutti i migliori giocatori a gennaio per evitare la bancarotta. Una cosa impossibile insomma”.

“Tutti in Francia sono impressionati da Mike Maignan, per il suo forte carattere e per il fatto che non si è fatto problemi a dire ciò che pensava a Kylian Mbappé in spogliatoio. La Francia ha bisogno di leader di questo livello. Thuram sta facendo molto bene all’Inter, ma non ripete le stesse prestazioni in Nazionale, anche ieri non ha fatto molto bene. Theo non ha iniziato, anche se aveva fatto bene contro l’Israele. E’ vero che sta rendendo meno e penso che sia anche un pochino più isolato nel gruppo, dato che alcuni dei suoi migliori amici come Giroud e Griezmann hanno lasciato la squadra. In contemporanea Digne sta facendo molto bene, come mostrato ieri con l’Italia”. LEGGI ANCHE: Milan, perché Vos sta faticando? Tra infortunio e difficoltà tattiche. Il punto