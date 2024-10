Milan, Sorrentino: “Preferisco De Gea. Maignan non mi impressiona”

Meglio De Gea o Maignan?

"Kean ha sbagliato il rigore, ma indovinare il lato non è semplice. De Gea ha fatto delle parate eccezionali. Onestamente, quando la Fiorentina lo ha ingaggiato, pensavo fosse ormai a fine carriera, più una mossa di marketing, e che Terracciano fosse fortunato ad avere un secondo come lui. Invece, De Gea sta dimostrando di essere ancora all'altezza. Personalmente, lo preferisco a Maignan, che già l'anno scorso non mi aveva impressionato particolarmente. Sono rimasto invece colpito da Meret, Provedel e Svilar".