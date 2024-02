A dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia . Uno degli argomenti il Milan e in particolare in suo estremo difensore, Mike Maignan . Il francese, per molti, è in calo. Ecco il pensiero di Braglia .

Milan, Braglia su Maignan

"Leggo da più parti varie considerazioni, ma la verità è che non si riconosce più nel progetto del club. Vedo una gran confusione attorno al Milan e un giocatore dello spessore di Maignan non si riconosce più in questo Milan. Non sta rendendo più come prima, questo è vero, ma sfido chiunque a rendere con i problemi di quest'anno anche in campo. Il suo valore non è messo in discussione, anzi, ma ho paura che possa andare via. Ad oggi non vedo un Milan che in futuro possa attrarre giocatori del valore di Maignan".