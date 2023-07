Milan, Maignan: “Ero attaccante o numero 10. In porta per caso”

Mike Maignan , portiere del Milan , ha parlato in occasione del lancio della sua capsule collection, linea sport, con Missoni . Ai microfoni di Sportweek il giocatore francese si è aperto su vari argomenti ( QUI IL PEZZO COMPLETO ). Da giovane, però, non giocava in porta.

"Ero attaccante o numero 10, non volevo andare in porta. Sono finito lì per caso e da ragazzino mi alternavo. A 10-12 anni ho sostenuto dei test a Clairefontaine, l'accademia nazionale del calcio francese. L'allenatore che mi accompagnò al provino mi lanciò una sfida: 'Se arrivi all'ultimo turno di selezione, resterai portiere'. Fortunatamente o sfortunatamente è quello che è successo. All'epoca mi seguiva il Psg e questo mi ha convinto a restare in porta ma ho mantenuto il desiderio di giocare più avanti e di partecipare al gioco".