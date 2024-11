Amelia: “Maignan conferma di essere un grande portiere”

Marco Amelia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per commentare la recente vittoria del Milan contro il Real Madrid, incluso Maignan

L’ex portiere Marco Amelia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio , durante il programma Maracanà , per commentare la recente vittoria del Milan al Bernabeu contro il Real Madrid di Ancelotti . Un successo che ha entusiasmato i tifosi rossoneri e che ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui il numero 16 rossonero: Mike Maignan .

Amelia ha avuto parole di grande elogio per il portiere francese, che ancora una volta ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per il Milan, soprattutto nelle grandi sfide europee: "E' la conferma che il Milan ha un grande portiere, che in queste partite si nota ancora di più. Ha fatto la differenza insieme agli altri".