Milan, Lucci su Serginho: “È stato colui che mi ha cambiato la vita”

Il procuratore Alessandro Lucci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportweek, soffermandosi su diversi temi inerenti l'ambiente Milan e non solo. Tra i tanti argomenti toccati anche quello relativo a Serginho , che lui definisce come la persona che gli ha cambiato la vita. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Alessandro Lucci su Serginho

"Non sarei stato credibile. Ho cominciato con un giovane, poi ho saputo che il Middlesbrough cercava un terzino sinistro. Serginho nel primo anno di Milan non era nelle grazie di Zaccheroni e giocava poco, attraverso Cafu, che era mio amico, ebbi il suo contatto. Ci conoscemmo, lo colpii. Portai avanti la trattativa col club inglese che non si chiuse per un problema burocratico, ma conquistai la sua fiducia. Zaccheroni a fine anno fu sostituito da Cesare Maldini, che lo fece giocare titolare. A maggio c'era da discutere il rinnovo di contratto con Galliani e Serginho scelse me. È stato l'uomo che mi ha cambiato la vita. Oggi lavoriamo insieme: si occupa dell'area sudamericana per la Wsa".