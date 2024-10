Fassone: “Lotta Scudetto? Ecco chi è la favorita secondo me”

"La carriera di Conte parla chiaro: nelle sue esperienze con Juventus, Inter, Chelsea e la Nazionale, ha sempre dimostrato di non aver bisogno di anni per affermarsi. Quando arriva, se non vince subito, si avvicina comunque molto al successo. Come ha dichiarato Marco Fassone, ex dirigente di Napoli, Juventus e Milan, durante 'Marte Sport Live' su Radio Marte, costruire fin dal primo anno una squadra che rispecchi la sua visione e guidarla immediatamente per restare in cima. Anche a Napoli, nei colloqui iniziali con il presidente, avrà sicuramente espresso questa ambizione".