Antognoni: “Inter favorita per lo scudetto. Subito dopo Milan e Napoli”

Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell'Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Due riguardo gli Azzurrini: "È una squadra di grande qualità, con giocatori talentuosi che hanno il potenziale per arrivare in Nazionale maggiore. Con un tecnico come Carmine Nunziata e il suo staff, ci sono buone prospettive per questa squadra. L'Under 21 è sempre stata il bacino da cui attinge la Nazionale maggiore. Inoltre, Luciano Spalletti è l'allenatore ideale per far crescere questi giovani, come ha dimostrato nel corso della sua carriera. Continuerà a farlo, puntando sui migliori ma con un'attenzione particolare ai giovani, che è una sua caratteristica".