Milan, Longhi: “Zaccagni? E’ quello che somiglia di più a Calhanoglu”

Il noto giornalista Bruno Longhi ha parlato dei tanti nomi accostati al Milan per il post Hakan Calhanoglu. Mattia Zaccagni il nome giusto?

Con l'addio di Hakan Calhanoglu, trasferitosi dall'altra sponda dei Navigli, il Milan avrà il compito di trovare un degno sostituto. Sono tantissimi i nomi accostati ai rossoneri per la trequarti: da Mattia Zaccagni a Dani Ceballos, passando per Josip Ilicic. Quale profilo servirebbe ai rossoneri? Il giornalista Bruno Longhi, ai microfoni di 'TMW Radio', ha espresso la sua opinione: "Mattia Zaccagni ha 26 anni, ma si fanno tanti altri nomi come Papu Gomez, Josip Ilicic e Dani Ceballos. Secondo me Zaccagni è quello che più somiglia ad Hakan Calhanoglu, gli altri sono tutti diversi nel modo di giocare".