Milan, Longhi: “Il Tottenham non sta funzionando come voleva Conte”

Su chi rischia di più tra Milan e Inter: "Sono due partite difficilissime. Il Tottenham ha diverse assenze e giocatori che non stanno funzionando come voleva e pensava Conte. Il Porto poi è un'altra forza in casa. Il Tottenham non ha la bava alla bocca per arrivare ai risultati come ce l'ha Conte". Milan, il nuovo attaccante per giugno arriva dal Portogallo >>>