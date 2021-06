Milan, Longhi: “Tonali? Rinunciare per 5 milioni mi sembra sbagliato”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato del riscatto di Sandro Tonali. Il Milan dovrebbe riscattarlo? Questa la sua spiegazione

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato del riscatto di Sandro Tonali. Il Milan dovrebbe riscattarlo? Questa la sua spiegazione ai microfoni di 'TMW Radio': "Tutto ruota attorno a 5 milioni. Dopo che si è investito sul ragazzo, il cui futuro deve essere per forza radioso, rinunciare per un'inezia mi sembra sbagliato. E' diverso dal caso Calhanoglu, il Milan deve essere disponibile a un piccolo sforzo per non perdere il ragazzo, che può avere un futuro anche per la Nazionale".