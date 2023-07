Milan, Loftus-Cheek: “Inizia un nuovo capitolo. San Siro è incredibile”

Sull'arrivo al Milan:"È una sensazione speciale, inizia un nuovo capitolo per me. Ho passato vent'anni al Chelsea, perciò questo per me è un momento speciale per staccarmi dal Club e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Poterlo fare al Milan è incredibile, avere l'opportunità di giocare a San Siro per questo grande Club, con la sua grande storia e le leggende che ci hanno giocato. È un onore indossare questa maglia". LEGGI ANCHE: Milan, le prime parole di Loftus-Cheek in rossonero >>>