Milan, Loftus-Cheek: “Reijnders è il nostro top player. Il mio idolo è…”

E di Tijjani Reijnders, che è arrivato in estate come te, cosa ne pensi? “Tijji” è fantastico. Tecnicamente è molto abile, dribbla bene e sa passare la palla. E fisicamente è instancabile. Corre per la squadra. Una squadra ha bisogno di giocatori come lui. Se fai un errore o sei posizionato male, sai che Tijjani ci metterà una pezza. È un giocatore fantastico e se ne sono accorti tutti fin da subito. In più segna anche anche qualche gol. È un top-player per noi”.