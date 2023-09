Loftus-Cheek: “Pioli mi ha fatto capire il Milan è il club giusto per me”

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha parlato al canale ufficiale della Lega Serie A ( QUI L'INTERVISTA INTEGRALE ). Temi toccati, il derby di Milano in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00 , a 'San Siro', ma non soltanto. Ecco, dunque, un estratto.

Sul perché non ha mai realmente sfondato in carriera: "La prima parte della mia carriera non è stata facile, per niente. Ci sono stati tanti infortuni, ho trovato poco spazio. E quando lo trovavo, giocavo fuori posizione. Quindi il mio rendimento è stato altalenante. Infatti quello che cerco ora è proprio la costanza e il mister mi ha fatto capire che il Milan è la squadra giusta per me".