Loftus-Cheek: “Al Milan ho la mente libera: è come tornare bambini”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è felice della scelta fatta in estate: "Faccio la mezzala come mi piace". Le sue parole

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista inglese classe 1996 trasferitosi dal Chelsea al Milan durante l'ultima sessione estiva di calciomercato , ha parlato in esclusiva per 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sui primi passi nel Milan.

"Al Milan ho la mente libera e faccio la mezzala come mi piace: è come tornare bambini, quando si giocava a pallone senza pensieri. Questo è lo stato mentale in cui voglio andare in campo: in campo vuoi divertirti, goderti il tuo gioco, avere anche il piacere di lavorare duro. Se sei libero, giochi il tuo calcio migliore. E se tutta la squadra ha questo feeling, si possono fare grandi cose". Roma-Milan, segui il LIVE del match della Primavera >>>