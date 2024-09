Milan, Loftus-Cheek: “Tutti crediamo in Fonseca. Ibrahimovic mi chiede …”

Su Zlatan Ibrahimovic: "Quando è con i ragazzi, è ovviamente molto motivato e ama il club e vuole che il club vada bene. E si assicura di farci capire che siamo un club grande e prestigioso e che il club vuole vincere, e lui crede in noi. Quindi penso che dobbiamo restituire quell'energia. Stiamo lavorando duramente per farlo. Guarda gli allenamenti, ma abbiamo anche degli incontri con lui. Vuole aiutare i giocatori il più possibile. Se abbiamo delle domande per lui, è sempre lì. Quindi è molto pratico con il ruolo, il che è bello da vedere perché vedi la cura che ha per noi e per il club e quanto vuole che facciamo bene. Pensa che io possa segnare ancora più gol. Quindi devo concentrarmi su questo. Vuole soprattutto che io sia dentro e intorno all'area di rigore a segnare più gol".

"Vi racconto la mia esperienza al Chelsea" — Sull'esperienza al Chelsea: "I tifosi hanno sempre preso in simpatia i giocatori cresciuti in casa quando noi ci siamo fatti avanti. Si sentiva il loro sostegno. Ma penso che il calcio abbia due lati. C'è il lato dello spettacolo e un lato commerciale. E penso che a volte quando hai un giocatore cresciuto in casa che arriva, se sei in un club che ha i mezzi per andare a comprare un giocatore a pieno titolo nel suo periodo migliore per portarlo a casa per milioni, allora il club vuole vincere e penso che sia più facile farlo per loro piuttosto che far giocare un giocatore cresciuto in casa. . È stato molto difficile giocare molto a calcio. Anche se hai molto talento, il Chelsea può portare un altro giocatore che è nel fiore degli anni, pronto a dare il massimo per milioni. È difficile per un giovane giocatore che si fa strada. Ma penso che se il club ha un modo di apprezzare e spingere i giocatori cresciuti in casa, penso che possa essere facile".

"Penso che se sei un ragazzino, di sette o otto anni, e hai firmato con il Chelsea, fantastico. Perché è una grande accademia. E imparerai a giocare a calcio. Svilupperai le tue abilità lì. E un grande allenatore ti allena. Ma si arriva a un punto, forse a 15, 16 anni, in cui arrivi a quella fase in cui è il calcio giovanile. E potresti voler iniziare a pensare di andare a giocare da qualche altra parte. Perché ora è molto difficile andare dritto al punto. E il modo migliore per crescere è giocare e giocare a calcio maschile. Ed è più facile farlo da qualche altra parte in un club inferiore. E sento che è quello che mi sono perso, credo".

Milan, Loftus-Cheek: "Crediamo tutti in Fonseca. Quando le cose non vanno bene c'è da fare un passo indietro" — Sul famoso Milan-Liverpool: "Ricordo di averlo guardato. Ma non lo ricordo molto chiaramente. Sì, ma non ero un tifoso del Liverpool. E all'epoca, in realtà tifavo per l'Arsenal, quindi non ci ero molto concentrato".

Su Paulo Fonseca: "Crediamo tutti pienamente nel manager. In allenamento lavoriamo ogni giorno. Ma penso che nel momento in cui le cose non vanno così bene, devi fare un passo indietro. Perché a volte può sembrare che tutto stia crollando. I tifosi vogliono vincere, anche noi vogliamo vincere. Ma dobbiamo guardare il quadro generale. Abbiamo un nuovo manager, abbiamo bisogno di tempo per imparare i suoi metodi e fare le cose per bene. E penso che quando lo faremo vinceremo. Penso che dobbiamo solo lavorare il più possibile in campo e continuare a crederci. E le cose andranno per il verso giusto".

Milan, Loftus-Cheek: "Italiano? Capisco solo le cose che riguardano il calcio" — Sul Liverpool: "Quando hai dei buoni giocatori in campo e hanno giocato insieme per un po' e hanno avuto successo e hanno esperienza, possono mettere insieme tutto questo subito. Non mi sorprende che siano partiti con il piede giusto".

Su Lee Carsley: "Se vuole telefonarmi, è il benvenuto. Ma ho cose molto più importanti su cui concentrarmi al momento nel club. Non sono stato in squadra per un po', ma se sarò in grado di giocare abbastanza bene da avere la possibilità di giocare per l'Inghilterra, allora sarà fantastico".

Sulla conoscenza dell'italiano: "Capisco tutto ciò che riguarda il calcio. Nelle riunioni di squadra o in campo quando parliamo, capisco tutto ciò che ha a che fare con il calcio in italiano".