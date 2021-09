Milan, Lo Monaco: “Pioli? Sta dimostrando di essere un signor allenatore”

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato della crescita di Stefano Pioli, allenatore del Milan. Queste le dichiarazioni

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato della crescita di Stefano Pioli, allenatore del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Pioli sta dimostrando di essere un signor allenatore. Non fa mai gesti plateali per accendere una parte di pubblico, ma deve andar fiero per quello che sa fare sul campo". Intanto, novità importante di calciomercato per il Milan: 'Maldini non esclude l'arrivo di Icardi'