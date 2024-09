Milan-Liverpool, Slot: “Loro hanno qualità. Ecco come la preparerò”

Sulla sfida contro il Milan: "Ci prepariamo come per tutte le altre partita. Non sarebbe bello se questa sconfitta influenzasse tutto. Se cambio il mio modo di prepararmi dopo una sconfitta, significa che faccio il miglior lavoro possibile solo dopo la sconfitta. Quindi, cerco sempre di fare lo stesso, proprio come mi aspetto dai giocatori. Devono recuperare al meglio dopo una vittoria, una sconfitta o un pareggio. E cercheremo di prepararci al meglio per martedì, che sarà una partita completamente diversa ma anche una partita in cui affronteremo molta qualità". LEGGI ANCHE: Milan, torna il Clean Sheet ma restano gli errori. Contro il Liverpool…