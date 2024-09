Milan, Bagnulo: “Slot festeggerà il compleanno più bello della sua vita”

"Slot oggi compie 46 anni e credo festeggerà il compleanno più bello che abbia mai fatto. Perché sarà la prima da allenatore del Liverpool in Champions League e la prima volta a San Siro: non ci è mai stato. Vi racconto questo retroscena. Ieri mi aggiravo nella pancia di San Siro e a un certo punto l’ho incrociato. Siccome non ero riuscito a chiederglielo nella ‘one to one’ che ha fatto con noi, gli ho chiesto se fosse mai stato qui. Sapevo che non c’era mai stato da allenatore ma magari gli era capitato di fare un tour dello stadio o qualcosa del genere. Ha detto che era la prima volta a San Siro, ci era stato solo da spettatore ma mai l’aveva vissuto da bordocampo, in panchina o comunque all’interno. Infatti ieri si guardava intorno anche incuriosito da quello che è un teatro del calcio”.