Milan-Liverpool, Maniero: “L’Europa League non sarebbe da snobbare”

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ha esortato il Milan a non snobbare l'Europa League in caso di eliminazione dalla Champions

Renato Panno

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ha esortato il Milan a non snobbare l'Europa League in caso di eliminazione dalla Champions. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Se non dovesse centrare l'obiettivo, l'Europa League non sarebbe comunque da snobbare, è comunque una competizione europea importante. Mi auguro ci sia almeno quella, è giusto che una grande squadra stia dentro alle competizioni finché può, senza fare calcoli".

Il Milan ha ritrovato rapidamente il feeling con l'Europa? "Quando rientri dopo un po' di tempo capita che l'esperienza giochi a tuo sfavore. Un po' quello che succedeva all'inizio all'Atalanta: l'esperienza però aiuta, così anche il Milan. Rivedendo l'andata con l'Atletico Madrid, per me anche là aveva fatto una grande prestazioni. Tranne che a Oporto ci sono sempre state ottime partite".

Colpito dalla favola di Messias? "Una società come il Milan non sceglie i giocatori tanto per, ma perché mister, staff e club credevano in lui. Cosmi, che l'ha avuto a Crotone, ha sempre detto che è un grande giocatore e che meritava certi palcoscenici. Contento si ritagli certi spazi, spero che anche stasera possa dare una mano al Milan". Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming