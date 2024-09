Jacobelli: “Quello contro il Liverpool non può essere il vero Milan”

Xavier Jacobelli ha rilasciato un'intervista a Tmw Radio per parlare dell'atteggiamento avuto dal Milan contro il Liverpool . I rossoneri sono passati in vantaggio al 3' accendendo le speranze dei tifosi rossoneri. Poi nel giro di poco la squadra di Paulo Fonseca si è sfaldata e ha perso fiducia. Il risultato è stato un 1-3 schiacciante che sarebbe potuto finire anche peggio. Ecco il pensiero di Jacobelli:

Le parole di Jacobelli

"Ricorderete come quando la società decise di terminare il rapporto con lo stesso Pioli, l’evento venne preso da molti come una liberazione. Tornando alla partita, quello di ieri non può essere il vero Milan, si è sfaldato già dopo l’1-1 in una maniera che ha visibilmente irritato i tifosi. Contro un grande Liverpool si può perdere, anche perché gli inglesi andavano al doppio della velocità, ma ciò che ha colpito dei rossoneri però è stata l’arrendevolezza. La verità è che non c’è un leader nella squadra. Ieri il migliore in campo è stato Abraham, che è l’ultimo arrivato. Fonseca deve assolutamente mettere mano, perché il derby è alle porte. Sarà un bivio cruciale." LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, le probabili formazioni: Fonseca fa fuori un titolare