Milan, Galli: “Dopo il gol di Pulisic si è spenta la squadra, c’è da lavorare”

Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per parlare della sconfitta del Milan in casa contro il Liverpool . L'ex giocatore rossonero non è contento della prova della squadra di Fonseca, soprattutto per la reazione della squadra dopo il vantaggio. Ecco le parole di Galli:

Il pensiero di Galli

"Al di là del risultato, è mancata la prestazione. Non abbiamo sfruttato il vantaggio iniziale, non siamo stati all'altezza. Non siamo più rientrati in partita dopo lo svantaggio, abbiamo giocato il primo quarto d'ora ed è troppo poco. Poi abbiamo preso due gol su palla inattiva. Dopo il Venezia ci aspettavamo qualcosa di diverso. Il vantaggio avrebbe dovuto dare maggiore carica alla squadra e invece così non è stato, la squadra ha spento l'interruttore ed è stato in balia del Liverpool per tutta la partita. Fonseca vuole proporre un calcio propositivo e dominante. Il lavoro da fare è tanto."