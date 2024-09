Inzaghi: “Milan-Liverpool serata speciale. Quando ho visto il sorteggio …”

Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quel Milan-Liverpool vissuto da giocatore

Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero e ora allenatore del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Liverpool, in programma alle ore 21:00 di martedì 17 settembre. In particolare 'SuperPippo' ha ricordato quella finale della Champions League 2006/2007 in cui andò a segno con una doppietta e regalò al Diavolo la sua settima Coppa dei Campioni. Ha inoltre rivelato di avere ancora nel cuore e nella mente quei momenti, che gli piacerebbe rivivere da spettatore a San Siro. Ecco, dunque, le sue parole in merito.