Paolo Condò , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare su Milan - Liverpool , match valevole per la 1^ giornata della Champions League 2024/2025. La storica firma de 'la Repubblica' ha detto di essere inquietato al pensiero che Luis Diaz possa attaccare la fascia destra rossonera. Nonostante ciò riconosce la sconfitta dei Reds come un ottimo segnale per il Diavolo. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan-Liverpool, che stoccata di Condò! Fanno discutere le sue parole sulla fascia destra

"Il ko del Liverpool, peraltro subendo il suo primo gol in campionato, è un risultato che dà forza al Milan. Credo che i rossoneri debbano porsi come obiettivo la fascia alta del playoff. Ha quella potenzialità. Le fortune del calcio italiano si sono basate sullo studio dell'avversario per conoscere i loro punti deboli e colpirli lì. Nel Milan ci sono giocatori di qualità e se hanno campo libero possono tirare fuori le giocate, come successo l'anno scorso contro il Paris Saint-Germain. Ma possono anche subirle: un giocatore come Luis Diaz, vederlo attaccare la fascia destra della difesa del Milan francamente mi lascia un po' inquieto fin d'adesso".