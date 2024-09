Milan-Liverpool, Alisson: “Leao fortissimo, ma anche gli altri …”

Milan-Liverpool, Alisson: "Chiesa è arrivato con il sorriso"

Sulla nuova Champions League: "La prima percezione che sarà un bello spettacolo per le persone, per i tifosi, ma anche per noi che ci piace giocare partite del genere, di grandi livello, contro grandi squadre. Siamo contenti di essere tornati in Champions, non è stato facile non giocarla l'anno scorso. Siamo contentissimi, non ci sono molte cose brutte da dire. L'aspetto negativo è che giocheremo tante altre partite, e questa è una cosa che si deve migliorare per i calciatori e la salute di tutti".