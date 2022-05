Milan, Lippi: “Tonali? Un po’ Pirlo, un po’ Gattuso, ma forse più De Rossi”

Il tecnico Marcello Lippi, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Sandro Tonali, centrocampista del Milan

Il tecnico Marcello Lippi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Lippi si è soffermato su Sandro Tonali, centrocampista del Milan: "Gli oscar della Serie A? Tudor tra i tecnici. E Tonali tra i giocatori. Un po' Pirlo, un po' Gattuso, ma forse più De Rossi". Passaggio di proprietà? Mi intriga, è la strada giusta per competere con le grandi. InvestCorp ha i mezzi per rilanciare il Milan, le proprietà straniere non vanno vissute con sospetto. È giusto che le grandi famiglie italiane decidano di non rovinarsi andando allo scontro con i grandi gruppi. Però ho tanta nostalgia per i Moratti ed i Berlusconi. Sono rimasti loro gli Agnelli e con loro non è un caso che io, Trap, Conte e Allegri abbiamo vinto tanto".