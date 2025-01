Milan, Liberali da brividi su San Siro: poi fa una dedica speciale. E sui compagni più gentili ...

"Quando sono arrivato a San Siro sono entrato in campo e ho osservato tutto lo stadio. Mi sono guardato attorno, mi è venuta la pelle d'oca. "Allora è tutto vero", ho pensato. Quando poi mi hanno detto che sarei partito titolare mi sono venuti i brividi. Ho pensato a mio nonno. È un grande tifoso milanista e credo che sia fiero di me. I tre campionati si approcciano allo stesso modo. Sono tre situazioni del tutto diverse, ma io entro in campo con la stessa voglia di divertirmi, dare il massimo e vincere. Mi sono trovato bene con tutta la squadra. Ringrazio soprattutto Florenzi e Calabria: mi hanno dato una mano importante quel giorno. Le loro dritte sono state fondamentali e grazie a loro sono entrato in campo più tranquillo".