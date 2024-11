Milan, Antonelli: “I rossoneri hanno alti e bassi. Liberali? Lui è …”

A TMW, il procuratore ed operatore di mercato Stefano Antonelli ha parlato del Milan e dei giovani rossoneri, in particolar modo di Liberali.

Stefano Antonelli , procuratore ed operatore di mercato, ha parlato a Tuttomercatoweb della Serie A , del Milan e di alcuni giovani rossoneri, in particolar modo del trequartista classe 2007 Mattia Liberali .

Le sue parole sulla Serie A e sul Milan: "La Serie A è bella, avere una classifica così corta rende il nostro campionato molto avvincente. Il torneo mi sembra ancora un po' in rodaggio, soprattutto per le grandissime, che non hanno trovato continuità. L'Inter ha un organico importantissimo, ma con Conte il Napoli ha colmato il gap. Il Milan invece ha i suoi alti e bassi, ma ha vinto con il Real Madrid e si è tirato fuori da una situazione particolare".