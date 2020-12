Milan, l’ex Primavera Pecorino: “Per poco Ibra non mi staccò una gamba”

Ex Milan: Pecorino su Ibra e non solo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Emanuele Pecorino, ex Primavera del Milan, ha raccontato un retroscena su Zlatan Ibrahimovic e non solo ai microfoni di ‘Gianlucadimarzio.com’:

Sull’esperienza al Milan

“Un’esperienza che mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista: sia a livello calcistico che umano. In qualche modo, è stato il mio modo per diventare grande. La prima volta lontano da casa, in un città come Milano e in un club così importante… Ero contento ma allo stesso tempo non sapevo cosa aspettarmi: alla fine invece mi sono trovato benissimo grazie al club e ai compagni”.

Con chi hai legato di più?

“Ho un bellissimo rapporto con Daniel Maldini, giocavamo spesso insieme in attacco e ci trovavamo a meraviglia. Ricordo con piacere anche Soncin, Gabbia, Colombo… tutti bravissimi ragazzi che potranno avere un grande futuro”.

Retroscena su Ibrahimovic

"Un giorno per stimolarmi mi stuzzicò per tutto il pomeriggio in palestra. Borbottava pure su come facevo le posture… (ride ndr.) Capii subito che era un suo modo per rompere il ghiaccio. Lui è così, vuole che tutti quanti diano il 100% sempre. Del resto è il primo a farlo. Per questo motivo è un idolo: vedendolo giocare capisci perchè ha vinto tutto quello che ha vinto… è un leader lampante. E poi è davvero un animale! Ad un torello per poco non mi staccava una gamba per prendere la palla…".