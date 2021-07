Milan, l’ex Maiorino: “Donnarumma al Psg? Ecco cosa penso” | News

Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan, ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato di Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero

Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Maiorino ha parlato di Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero: "Ha confermato di essere tra i migliori al mondo. E' determinato, mentalmente. La sua forza mentale, oltre che le capacità tecnica, è fondamentale: per la sua giovane età e per le sue qualità, diventerà il numero uno al mondo. Parigi scelta giusta o no per la carriera? Difficile rispondere, dovrei sapere i margini e i dettagli della trattativa del Milan per dare una risposta. Se ha scelto Parigi avrà avuto le sue ragioni per farlo e il Milan per lasciarlo andare".