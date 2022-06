Milan, Legrottaglie: “Zaniolo può essere quel che serve, Origi ottimo”

Nicola Legrottaglie , ex difensore rossonero, ha parlato di Nicolò Zaniolo e Divock Origi , obiettivi di calciomercato del Milan. Il primo potrebbe essere quel che serve ai rossoneri sulla fascia destra, mentre l'ormai ex attaccante del Liverpool è il giocatore ideale per attaccare lo spazio. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TuttoMercatoWeb'.

"Zaniolo mi piace tanto, ha avuto infortuni e ha dimostrato di essere comunque forte. Mi ha sorpreso in positivo per come è rientrato, spero possa farsi notare sempre più in chiave nazionale e nelle squadre di club. Potrebbe essere quel che serve al Milan, Pioli ha fatto giocare Messias perchè aveva bisogno di un giocatore che all'occorrenza entrasse tra le linee e saltasse l'uomo. Origi è ottimo ed è quel che serve per attaccare lo spazio e se prendono Sanches rinforzano tantissimo la squadra". Botman in bilico? Le due alternative del Milan sul mercato >>>