Milan, Legrottaglie: “Ancora tra le favorite per il campionato”

Sei mesi e una sola presenza per Nicola Legrottaglie con il Milan, ma uno Scudetto vinto in rossonero. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, lui che è stato difensore ha parlato della lotta per il titolo di questa stagione. Vede i rossoneri sempre tra i favoriti, ma comunque con qualche difficoltà in più. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Il Milan sarà sempre tra la favorite anche quest'anno, ma non la vedo centrata come la stagione scorsa. Dopo aver vinto, il rischio è che psicologicamente ci sia un calo soprattutto ad inizio campionato. Vediamo che concentrazione ci sarà da parte del gruppo".