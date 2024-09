Milan-Lecce, Sticchi Damiani non molla: altra polemica contro l’arbitro

Su Lecce-Milan: "Non prendiamo decisioni affrettate, sull'emotività di una sconfitta: non è nel nostro stile e nel nostro modo di pensare. Crediamo nei progetti di lungo periodo e questa squadra ha delle qualità che il tecnico ha già tirato fuori e continuerà a farlo in futuro. I nuovi devono inserirsi, hanno bisogno di tempo. Certo, bisogna capire perché a un certo punto si spenga la luce alla squadra. E su questo rifletteremo tutti insieme. C'è da dire però che la prova a Milano è stata influenzata da decisioni arbitrali errate. Il primo gol nasce da un fallo inesistente fischiato a Dorgu, sul secondo c'è un altro fallo non dato a Dorgu che è rimasto a terra e poi non è potuto rientrare a destra". LEGGI ANCHE: Milan, Kalulu è un rimpianto? Emerson Royal cresce: i fattori da considerare >>>