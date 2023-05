Milan, Leao: “Lo Scudetto è stato il trofeo più importante della carriera”

Se potessi cambiare qualcosa nella tua carriera, quale sarebbe? "Non ho cambiato nulla, ho avuto dei momenti brutti ma altri belli. Quelli brutti mi hanno aiutato a crescere come giocatore, come persona. Non cambierei nulla. Grazie a questo sono arrivato dove sono e sono certo che mi aiuterà anche a raggiungere il mio obiettivo".

Qual è stata la partita più memorabile della tua vita e perché? "Sporting-Porto. Ho segnato il mio gol in campionato, in una partita in cui si stava decidendo il titolo. Non mi aspettavo di entrare, ho segnato contro Casillas. Quella è una partita memorabile per me".