Milan, quali sono le reali cifre delle operazioni del mercato estivo? | News

Si registrano poi alcuni incrementi, probabilmente legati a qualche bonus, per Pierre Kalulu (di 100.000 euro), Rade Krunic (140.000 euro) e Fikayo Tomori (quasi 800.000 euro). Sempre in merito alle spese sono da aggiungere quelle per l'acquisizione a titolo temporaneo di Brahim Diaz (824.000 euro), Tiemoué Bakayoko ed Aster Vranckx (entrambi 400.00 euro).

Quanto alle entrate, il Milan ha ceduto Leo Duarte, Samu Castillejo e Frank Tsadjout, partito a fronte di un corrispettivo di 400.00 euro e unico a generare una plusvalenza (di 233.000 euro). Infine, il Diavolo ha potuto godere di alcuni premi sulla rivendita di alcun giocatori, guadagnando 3 milioni per Lucas Paquetà, 1,6 per Matteo Pessina e 300.000 euro per Giovanni Crociata.