Rafael Leao , attaccante del Milan , ha parlato così a ' CBS Sports ' nel nuovo episodio di "Kickin' It". Per l'occasione, Leao ha anche parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic , suo ex compagno di squadra in rossonero dal 2020 al 2023 e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero.

"Era molto esigente da calciatore, anche troppo. Una volta ha giocato una partita in allenamento con alcuni della Primavera. Dopo aver perso andò dal mister che quella era l'ultima volta che quei giovani sarebbero venuti ad allenarsi con noi. Per me è sempre stata una pressione positiva, con persone così puoi imparare tanto. Se ti parlano è perché sono interessate a te. Anche oggi parlo tanto con Ibra, abbiamo un bel rapporto. Mi ha aiutato tanto, lo voglio nella mia vita. So che se ho bisogno di qualcosa lui ci sarà per me".