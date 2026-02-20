Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato così a 'CBS Sports' nel nuovo episodio di "Kickin' It". Leao, come si ricorderà, si trasferì dal Lille al Milan nel 2019 in un'estate in cui anche l'Inter si era interessata a lui. Ma perché il giocatore ha scelto di approdare nella Milano rossonera anziché in quella nerazzurra? Lo ha spiegato in questo aneddoto.
Leao: "L'Inter chiamò il Lille, ma non ero convinto. Seguivo il Milan di Maldini e Ronaldinho"
INTERVISTE
Leao: “L’Inter chiamò il Lille, ma non ero convinto. Seguivo il Milan di Maldini e Ronaldinho”
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è passato dal Lille al Milan nell'estate 2019, in un periodo in cui anche l'Inter si era interessata a lui. Il retroscena del numero 10 alla 'CBS Sports' sul perché finì nella Milano rossonera
"L'Inter telefonò al direttore sportivo del Lille, dicendo di essere interessata a me. Io però non ero convinto, in passato seguivo il Milan di Maldini e del mio idolo Ronaldinho. E così ho detto al Lille che sarei rimasto lì un altro anno. Arrivammo secondi e l'anno dopo avremmo giocato la Champions, ma mi dissero che mi voleva il Milan e che qualcuno voleva parlare con me: era Paolo Maldini. Mi ha detto che mi aveva seguito durante la stagione e mi chiese se volesse andare al Milan. E così poi ho firmato per il club rossonero".
