Rafael Leao , attaccante del Milan , ha parlato così a ' CBS Sports ' nel nuovo episodio di "Kickin' It". Leao, come si ricorderà, si trasferì dal Lille al Milan nel 2019 in un'estate in cui anche l'I nter si era interessata a lui. Ma perché il giocatore ha scelto di approdare nella Milano rossonera anziché in quella nerazzurra? Lo ha spiegato in questo aneddoto.

"L'Inter telefonò al direttore sportivo del Lille, dicendo di essere interessata a me. Io però non ero convinto, in passato seguivo il Milan di Maldini e del mio idolo Ronaldinho. E così ho detto al Lille che sarei rimasto lì un altro anno. Arrivammo secondi e l'anno dopo avremmo giocato la Champions, ma mi dissero che mi voleva il Milan e che qualcuno voleva parlare con me: era Paolo Maldini. Mi ha detto che mi aveva seguito durante la stagione e mi chiese se volesse andare al Milan. E così poi ho firmato per il club rossonero".