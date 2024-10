Milan, Villas-Boas: “Leao è capace di far vincere la squadra da solo”

Il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha rilasciato un'intervista a TMW durante il Festival dello Sport a Trento, affrontando vari argomenti legati anche alla sua esperienza in Italia: "In Europa League, con il Porto, siamo partiti un po' male, anche se risultati come il pareggio con lo United ci stanno bene. Abbiamo tempo e puntiamo a qualificarci direttamente. Ora affronteremo l'Hoffenheim, seguito dalla Lazio, e speriamo di fare quanto necessario per superare il turno. In generale, stiamo vivendo un buon periodo; ci stiamo comportando bene in campionato e abbiamo vinto la Supercoppa portoghese".