Milan, Leao: “Tonali è top, ha dimostrato di avere una marcia in più”

Rafael Leao ha parlato del compagno di squadra al Milan Sandro Tonali nella docu-serie targata Lega Serie A e DAZN, 'Fino all'ultimo secondo'. Il centrocampista è stato tra gli artefici della cavalcata scudetto rossonera ed il portoghese lo ha rimarcato nella serie che ripercorre l'ultima stagione. Queste le dichiarazioni di Leao su Tonali: "Ci ha fatto capire che come giocatore ha una marcia in più, ha dato una grande mano a tutti noi, è qualcosa di unico. Ha dimostrato di essere un grande giocatore e lo dovrà dimostrare ancora, è veramente a livelli top".