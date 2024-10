Di Gennaro: “Theo e Leao? Sono forti, ma non fanno sempre la differenza”

Intervenuto a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca: "Theo e Leao non sono più i leader della squadra? Non lo so, sono importanti, forti, ma hanno alti e bassi anche loro. I risultati non sono quelli che si aspettavano tutti, i giocatori di un certo livello fanno la differenza di solito, mentre questo nel Milan succede alcune volte sì e altre no, gente del genere deve dare di più".