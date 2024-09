Di Gennaro: “Theo-Leao? Con Berlusconi queste cose non passavano”

Intervenuto a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca: "Deve prendere in mano la situazione la società. Con Berlusconi non passava nulla di questo, quello che hanno fatto loro non esiste, è una mancanza di rispetto per i compagni. Poi la risposta sui social non la prendo in considerazione, non ci faccio più caso. E' un problema di società che deve prendere in mano la situazione".