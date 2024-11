Tacchinardi: “Il discorso di Fonseca è follia. Per me Leao…”

Alessio Tacchinardi , ex calciatore e attuale opinionista sportivo, ha recentemente commentato la situazione di Rafael Leao al Milan durante la trasmissione Pressing . Le sue osservazioni hanno messo in luce le difficoltà del giovane attaccante rossonero, in particolare in relazione al lavoro del suo allenatore, Paulo Fonseca .

L'esempio con Ibrahimovic

Tacchinardi ha sottolineato l'importanza di Zlatan Ibrahimovic nel percorso di crescita di molti giocatori, evidenziando come Capello, in passato, trattasse Ibrahimovic in modo speciale, coccolandolo e fornendogli supporto. Questa attenzione personalizzata ha permesso al fuoriclasse svedese di esprimere al meglio il proprio potenziale: "Ibrahimovic è stato un giocatore importante e Capello non lo trattava come gli altri, lo coccolava, lo aiutava, aveva per lui un trattamento diverso rispetto agli altri giocatori. Fonseca non ha ancora trovato la chiave per entrare nella testa di Leao. In questo modo gliel'ha chiusa completamente."